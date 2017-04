Orienteerumispäevakud pandi ühte patta

RMK Eesti orienteerumispäevakute eestvedaja Mait Tõnissoni sõnutsi on orienteerumine hobi, mis parandab nii vaimset kui ka füüsilist tervist ja sobib pea kõigile.

"Orienteeruda võib igas vanuses, igal aastaajal ja just sellise koormusega nagu jõukohane," ütles Tõnisson. "Päevakute korraldajad pööravad tähelepanu sellele, et üritusest saaks osa võtta kogu perega. Nii on paljudel päevakutel lastele kolmandast eluaastast tillu- ja nöörirajad, mitmes kohas tagatud lastehoid."

Eesti orienteerumisliit sõlmis kolmeaastase koostööleppe RMKga, mille üks eesmärk on propageerida looduses liikumise võimalusi ja tervislikku eluviisi. "Metsamehed on oma loomult orienteerujad ja meil on hea meel, kui üha rohkem eestimaalasi avastab selle ala võlud," kommenteeris koostööd RMK esindaja Ulvar Kaubi.

Pärnumaal toimuvad orienteerumisüritused tavapäraselt neljapäeviti. Avastart antakse sel neljapäeval Pärnu kuursaali juures.

Orienteerumisklubi West presidendi Sander Blehneri kinnitusel korraldatakse tänavu Pärnu maakonnas 26 neljapäevakut, millest seitse esimest toimub koos OK Westi pargituuriga ja neil on nöörirada (kuni kaks kilomeetrit).

"Soovime sel hooajal kaasata veel rohkem spordisõpru. Igal päevakul leidub keegi, kes võtab vastu uusi huvilisi ja selgitab orienteerumise põhitõdesid," teadis Blehner.

Eestis organiseeritakse tänavu 304 päevakut ja orienteerumisliit loodab harrastajate hulka hüppeliselt suurendada.

Kui mullu osaleti päevakutel 51 300 korda, loodetakse tänavu jõuda 60 000 osaluskorrani.