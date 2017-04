Mees lõi tuttavat puuhaluga ja Kuiarus murti autosse

Tori vallas Kuiaru külas tungiti sõiduautosse Volvo ja varastati sealt raha, mootorsaag Stihl, sülearvuti, vabaajajalatsid ja alkoholi. Varastatud esemete nimekirja ja kahju suurust täpsustatakse.

Sauga vallas Tammiste külas lõi 52aastane mees puuhaluga tuttavat 59aastast meest. Kannatanule osutati traumapunktis esmaabi.

Veel laekus politseile avaldus, et möödunud nädalal tõukas 48aastane mees 79aastast naist nii, et too kukkus vastu kappi ja sai viga. (PP)