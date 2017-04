Reedel algab Eestis tuleohtlik aeg

Kevade ja ilusate ilmade saabudes on järsult tõusnud maastikutulekahjude arv (metsa- ja maastikutulekahjude üldarv märtsis oli 133, kuid aprilli 11 päeva jooksul on neid olnud juba 222). Päästeameti teatel viitab kiiresti kasvanud maastikupõlengute arv, et Eestis on alanud tuleohtlik aeg.