Pärnumaal teatati liiklustalgutel 65 kohast, kus kiputakse kihutama

Tähelepanekuid kohtadest, kust kaasliiklejate tähelepanekute järgi kiirust ületatakse, tehti Pärnus, Paikusel, Saugas, Lavassaares, Tõstamaal, Kaismal, Toris, Kilingi-Nõmmes, Tihemetsas, Oidremal, Võistes, Libatse lähistel ja Sindi külje all.

Pärnu politseijaoskonna patrulli- ja liiklusjärelevalvetalituse juhi Sander Peremehe sõnade kohaselt on liiklejate märgitud kohad politseile varasemastki teada. "Mingit ohhoo-efekti selles nimekirjas ei tulnud. Paljudest kohtadest, mis liiklusstalgutele kirja pandi, antakse meile teada aasta ringi," ütles Peremees.

Patrulli- ja liiklusjärelevalvetalituse juht märkis, et tänagi anti politseile teada Sindis kahtlaselt sõitvast kaubikust ja kontrollides selgus, et sõiduk rikkus liikluseeskirja.

Liiklustalgute kaart. / www.liiklustalgud.ee

Eestis tehti liiklustalgute lehel 1643 sissekannet.

Liiklustalgute kaardile märgitud tähelepanekute põhjal teeb politsei kolmapäeval, 19. aprillil liiklusjärelevalvet.

Peremehe jutu järgi püüab politsei jõuda kõikidesse märgitud punktidesse. "Täpsema plaani saame panna paika siis, kui on teada kellaajad, millal rohkem rikkumisi toime pannakse," ütles ta.

19. aprilli liiklustalgud on üleeuroopalised. See on Euroopa liikluspolitseinike võrgustiku Tispoli ettevõtmine. Eestis saab ettepanekuid teha siiski vaid kohalike liiklusmurede kohta.

Eelmisel aastal teatasid inimesed 1200 paigast, kus kiiruseületamine valmistab muret. 2014. aastal laekus politsei- ja piirivalveametile ligikaudu 3000 ettepanekut, millest üle 800 puudutas sõidukiirust.

Vaadake liiklustalgute kaardilt, kus kiputakse lubatud piirkiirust ületama!