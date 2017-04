Enne palgaläbirääkimisi tasuks töötajail rahavajadusega koos läbi mõelda väärtus, mida nad tööandjale loovad ehk mis on see, milles nad oma ülemusele abiks on, soovitas esmaspäeval Pärnu naisi koolitanud enesemeisterlikkuse treener Epp Adler.