Galerii: Peaminister meenutas Mihkli kalmistul Mihkel Lülli rusikahoopi

Austust sangaritele väljendas oma sõnavõtus ka EELK peapiiskop Urmas Viilma, kes nentis, et me ei pea oma mälu maha salgama, kuigi vahel tundub parem olevat suu kinni hoida.

Auvalves Vabadussõja ausamba juures seisid kaitseliitlased, kodutütred, noorkotkad.

Mihkli kirik oli EV 100 proloogi ootel puupüsti täis, arvatavalt inimest 300 oli tulnud tänaujumaleenistusele ja rahvusmeeskoori kontserdile „Tasase maa laul”, mille vahetekste tsüklist „Vaimude saar” luges näitleja Uku Uusberg.

Kohal olid president Arnold Rüütel, riigikogu ja valitsuse esindajad, Pärnu maavanem Kalev Kaljuste ja Lääne maavanem Neeme Suur.

Teenisid erinevate konsessioonide esindajad. Peaminister Jüri Ratas kõneles ajaloolisest päevast, 12. aprillist 1917, mil Eestimaa ja Liivimaa kubermang ühendati üheks Eestimaaks. Peapiiskop Urmas Viilma rääkis seosest Soontagana kandiga ning möönis, et Mihkli kirik on kestnud 800 aastat ja kuigi pühakoda on veidi kulunud ja väsinud välimusega, on see kõige kestlikum hoone kunagisel kubermangupiiril.

Paaritunnise liturgia ja tänuaplausiga lõppenud kontserdi järel väga hea akustikaga kirikus suundus rahvas vaatama mälestuskivi avamist ning seda, kuidas peaminister ja peapiiskop tamme istutatavad. Vahepeal oli ilm pööranud ette oma pahurama poole ning sadas tihedat aprillivihma. Koonga vallavanem Mikk Pikkmets oli uhke selle üle, et Eesti vabariigi 100nda juubeli üritused algasid just Mihklist ning selle kinnituseks avas ta pastoraadi esisel platsil maakivile kinnitatud plaadi, millel kuupäev 12. aprill 2017. Mihkli on esimene küla riigis, kus EV100 logoga mälestusplaat on juba avatud nagu tähtsa sündmuse toimumise kinnitus.