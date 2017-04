Vaikse laupäeva muusika Eliisabetis

Kontserdil kõlab kannatusaja muusika organist Ines Maidre ja viiuldaja Ingmar Simson-Valtini esituses.

Ühendavaks niidiks kavas on Jumala Talle (O Lamm Gottes) koraal - iidsest ladina missast pärinev Agnus Dei saksastatud parafraas, mille kolmes stroofis pöördutakse Jumala Talle ehk ristilöödud Jeesuse sümboli poole, palumaks tema halastust ja rahu.

Vaheldumisi Bachi orelioopustega kõlavad kontserdil Artur Kapi ja Max Regeri viiuliteosed.

Vaikse laupäeva tähendus kirikuaasta kontekstis on Jeesuse ristilöömisele järgnenud vaikne ootus Suure reede ja ülestõusmispäeva vahel. Ühelt poolt on selle sisuks lein ja kahetsus seoses Kristuse viibimisega surmavallas, teisalt on see aga juba ettevalmistus ülestõusmise suureks pidupäevaks.