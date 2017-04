Hukkunud laste mälestustahvel paigaldatakse kirikusse

Kantsi koolimajas näidati 1937. aasta 20. aprilli õhtul filmi, mida kogunes vaatama üle 130 õpilase. Filmikarpide vahetamise ajal kärgatas plahvatus, mille kuumus ulatus arvatavalt 1500 kraadini.

Kilingi-Nõmme gümnaasiumipere koguneb mälestuspäeval kirikusse. Taasavatakse mälestustahvel, mis pärast Kantsi koolimaja sulgemist paigutati Kilingi-Nõmme gümnaasiumi fuajee seinale.

"Kunagise koolimaja asukoht on kiviga tähistatud minevik ja seepärast tundus igati sobilik, et tahvel avatakse kiriku seinal, sest praegust koolihoonet ei seo selle õnnetusega miski. Kirikus on sellel nimeplaadil auväärne koht," rääkis gümnaasiumi õppejuhataja Mari Karon.

Enamik filmiplahvatuse ohvreid maeti Saarde kalmistule, mälestussamba kujundas Paul Horma.