Pühapäeval süttivad sajad 12. noorte laulu- ja tantsupeo tuled

"Kui üldlaulu- ja tantsupidudele on suurejoonelised tuleteekonnad saanud traditsiooniks, siis noortepeo tuld ei ole ilmselt kunagi varem nii suurelt süüdatud," rääkis tänavuse noorte laulupeo peadirigent Heli Jürgenson.

"Meie suur palve on, et kõik, kes sel õhtul tulesid oma kodupaigas süütavad, need tulesädemed foto või videona jäädvustaksid ja jagaksid neid seejärel sotsiaalmeedias, lisades teemaviite "minajään" ja "ev100"," lisas noorte tantsupeo pealavastaja Margus Toomla.

Paremad fotod jõuavad õhtul teleekraanile, mil kontserdist ja laulu- ja tantsupeo tulesüütamisest teeb otseülekande Eesti Televisioon.

Lõkked, tõrvikud ja küünlad süttivad korraldajaile teadaolevalt Harjust Võruni ja Hiiumaalt Jõgevani, sealhulgas Pärnumaal Sarnakõrtsi talus Lindil ja Carl Jakobsoni talumuuseumis Kurgjal.

Kurgjal annavad algusega kell 17.45 kontserdi sellesuvise noorte laulu- ja tantsupeo "Mina jään" osalejad ja seal süüdatav märgutuli on üleskutse süüdata lõkked nii rahvamatkajate kogunemiskohtades kui kogu Eestis.

Oma tule süütavad Luksemburgi eestlasedki ja eesti keele huvilised Prantsusmaal. Luksemburgist tuleb Euroopa Eesti mudilas-, laste- ja noortekooride koosseisus laulupeole 56 last. Prantsusmaal seistakse laulu- ja tantsupeo tule süütamisega eesti keele ja kultuuri säilitamise eest.

"Traditsiooni kohaselt otsivad kõik lapsed esmalt oksi ja toovad need lõkkepaika, seejärel võtame kätest kinni ja käime rahvatarkuse järgi kõigepealt kolm ringi päripäeva ja siis kolm ringi vastupäeva ümber lõkke, korrates koos: "Sütti, sütti, lõke!". Nii oleme varemgi tuleloitsuga lõkke põlema saanud," rääkis Prantsusmaal elav Mailis Sütiste-Gnannt.

12. noorte laulu- ja tantsupeo keskmes on noorte side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga, koondudes mõiste "juured" alla. Peol osaleb vabas Eestis sündinud põlvkond, kellele maailm on lahti, kuid kelle juured jäävad ikka hoidma sidet selle maaga.

Tänavu 16. aprillil möödub 100 aastat Eesti- ja Liivimaa ühendamisest, mille tulemusel tekkis Eesti kontuur, nagu me seda praegu tunneme.