SPORT Hendrik Holtsmann purjetab EMil medalikursil

Regatti juhib taanlane Fabian Jesper Bergmann ja kolmandat kohta hoiab Dimitry Golovkin Venemaalt. Esimese kuue hulka mahuvad veel austerlased Tobias Stuscha ja Gregor Palleschitz, venelane Peter Mekhov.

Holtsmanni klubikaaslane Karla Luhar on avapäeva järel kaheksandal kohal.

Neidude võistlusel on liider Arina Latynina Venemaalt, talle järgnevad Ebba Berntsson Rootsist ja Clara Petschel Austriast.

Pärnu piigad Romi Safin ja Lisbeth Taggu asuvad pärast kolmandat võistlussõitu vastavalt seitsmendal ja kümnendal kohal, tallinlanna Helen Pais on 11.

"Euroopa meistrivõistlustel on kokku 12 võistlussõitu ja alates neljandast arvatakse igal roolimehel halvim tulemus maha," rääkis Austrias Eesti noori purjetajaid juhendav Argo Kruusmägi. "Esimesed kolm sõitu toimusid üpris vaiksetes tuultes, kuid ilmaprognoos lubab järgmisteks päevadeks tugevamaid tuuli. Teist hooaega Zoomil purjetava Hendriku südi algus on meeldiv üllatus, kuid vähetähtis pole seegi, et uues paadiklassis debüteerivad Karla, Romi ja Lisbeth saavad Austrias karmis rahvusvahelises konkurentsis väärtuslikke kogemusi."