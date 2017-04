Türi-Tori kiirlaskumine toob Pärnu jõele sadu hulljulgeid

Huvilistel on võimalik valida kahe distantsi vahel: kas sõita veeteed pidi Türi-Allikult Torile (78 kilomeetrit) või Kurgjalt Torile (47 kilomeetrit).

Türi–Tori kiirlaskumine on kevadise suurveega Pärnu jõel toimuv aerutamismaraton kanuudel, süstadel, kummipaatidel ja muudel inimjõul liikuvatel ujuvvahenditel. Pärnu jõgi on sportliku klassifikatsiooni järgi esimese raskuskategooria (kõige madalam tase) jõgi, mis on jõukohane kõigile, kes kanuu- või süstasõidu juhtimistehnika omandanud.

Võistluste lõpp-punkt asub Tori põhikooli juures jõe vasakkaldal.