Koputamisteraapia puhul koputatakse keskmise ja nimetissõrmega tähtsamaid meridiaanipunkte näol, sõrmedel, rangluu all ja kaenla all.

Koputamisravija Kreet Rosin-Pindmaa kinnitab, et lootusetuid olukordi pole olemas. Tõepoolest, terapeut on aidanud inimestel üle saada nii putuka-, lennu- kui esinemishirmust. Tema käest on abi saanud elukutselised muusikud ja lauljad. Teiste hulgas suurettevõtte juht, kes ei julgenud oma alluvatele kõnet pidada.