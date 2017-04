Saksa sõduri saatus sõjakeerises

Anemone Rüger on sündinud 1974. aastal Chemnitzis, mis tollal kandis nime Karl Marx Stadt. Ta oli väga lähedane oma vanaema ja vanaisaga, kes minevikust peaaegu üldse ei rääkinud. Kõik, mis pere vanaisast teadis, oli see, et ta osales sõdurina sõjas ja otsustades tema pisarate järgi, oli see olnud karm kogemus. Anemone meenutab, et oma vanemate küsimusele vanaisa perenime päritolu kohta vastas too, et midagi pole rääkida. Vanaisa suri 80aastaselt.