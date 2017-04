Pärnumaal avatakse kolm seiklusrada

Keskkonnaamet kutsub rahvusvahelise õuesõppepäeva ja südamekuu puhul kõiki huvilisi õue tärkavat kevadist loodust märkama, oma maakonda ja kodulinna avastama, kasutades selleks rakendust Avastusrada.

Õuesõppepäevast, 14. aprillist 14. maini on igas Eesti maakonnas avatud vähemalt üks linnakeskkonna virtuaalne rada, mida saab läbida nutiseadme abil. Pärnumaa avastusrajad algavad Pärnumaa keskkonnahariduskeskuse, riigimetsa majandamise keskuse Kabli looduskeskuse ja Are kooli juurest.

Raja jalgsi läbimine võtab aega kuni paar tundi. Igal rajal on ligikaudu 15 kontrollpunkti, kus osalejad saavad ennast proovile panna ja koguda teadmisi kodukoha loodus- ja kultuuriobjektide kohta.

"Rajad sobivad hästi 6.–12. klassi õpilastele ja õpetajatele õuesõppetunniks. Tänapäeval on nutitelefon pea igal õpilasel ja selle õppetöös kasutamine on muutunud igapäevaseks. Oleme õpetajatele koostanud juhendi, et neil oleks kergem tundi ette valmistada," seletas keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik.

Avastusraja läbimiseks tuleb end mängijana registreerida veebilehel www.avastusrada.ee, valides sobiva raja. Keskkonnaameti uusi radu ühendab pealkiri "Liigu ja õpi avastusrajal 2017!".