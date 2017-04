Linna peal märgatud kuldfaasan jäi kadunuks

3. aprillil märkas Vana-Pärnu elanik kodukandis kuldsete sulgedega ehitud lindu, millesarnast ta kunagi näinud polnud ning saatis foto toimetusele.

Keskkonnaagentuuri ekspert Jaak Tammekänd teatas, et tegemist on kuldfaasaniga, kes on arvatavasti plehku pannud, kuna meie looduses on sellise liigi leidumine välistatud.

Peagi andsid toimetusele endast märku Mart ja Tiina Tõnismäe kellele lind kuulub, paludes kohalikel faasani märkamisest teada anda.

Rohkeim teateid põneva linnu liikumisest Pärnus pole toimetus ega omanikud saanud. "Pole lindu kätte saanud ja keegi pole teda vist näinud ka rohkem," tõdes Tiina, et on tiivulise saatuse pärast väga mures.

Paar palub faasani leidmiseks linnakodanike abi. Kõigil, kes märkavad linnas eksootilist kuldfaasanit, palutakse teavitada tiivulise asukohast Mart Tõnismäed telefoninumbril 522 4592.

Seda liiki linnud pole lennuvõimelised, suutes teha vaid madalaid sööste. Seega võib eeldada, et ta pole Pärnust kaugele jõudnud. "Kaugele ta ehk ei lähe, aga kahjuks on ta pimedas abitu ja hea saak koertele-rebastele," kommenteeris Tiina Tõnismäe.