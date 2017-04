Politsei koolitas Pärnu roolimobiilikuid

Koolitust läbi viinud Viljandi politseijaoskonna patrullitalituse juht Alar Sadam sõnas, et koolitusele pani end kirja 30 juhti ning kohale tuli 27, kes paistsid silma aruteludes osalemise aktiivsusega. „Võrreldes näiteks Tartuga olid inimesed jutukamad ja jagasid julgelt mõtteid, mida nad kõrvalistest tegevustest autoroolis arvavad,“ märkis Sadam.

Koolitajad selgitasid kuulajatele põhitõdesid, kuidas muuga tegeledes on autojuhi pilk teelt eemal, reageerimisaeg võimalikult ohuolukorrale jääb liiga lühikeseks ja arvestada tuleb ka pidurdusteekonnaga. „Me oleme kindlasti kõik väga võimekad, kuid tõsiasi on see, et keskendunult suudab inimene tegeleda vaid ühe asjaga ja roolis olles peaks selleks kindlasti olema sõiduki juhtimine.“

Suures ringis tuli esmalt arutlusele, millised on üldse kõrvalised tegevused autoroolis, mida on kas ise tehtud või kõrvalt nähtud. „Kõige selle juures, mida osalejad välja tõid on telefoniga rääkimine üks paljudest. Mitmel korral mainiti autoroolis meikimist, söömist-joomist, suitsetamist, lastega tegelemist, kingade vahetamist ja isegi sülearvutist filmi vaatamist,“ loetles Sadam. „Ja tegelikult ei ole telefoni osas põhiprobleem enam mitte sellega rääkimine, vaid selle abil internetis surfamine.“

Talituse juht tõi välja, et mitmed juhid, kes töötavad näiteks kaubikute peal või kulleritena selgitasid, et nende töö eeldabki pidevat telefoniga rääkimist ja muudmoodi pahatihti ei saa. "Pakkusime välja erinevaid lahendusi ja julgustasime kasutama käed-vabad-seadet,“ sõnas Sadam.

Arutelude käigus sõnasid mitmed juhid, et kui lisaks endale viibiks autos ka perekond, siis on pereliikmed prioriteet ja muud tegevused jäävad oma aega ootama. Üksi olles on aga justkui kergem näiteks telefoni järele haarata. „Aga kui vastutulevas autos on juht koos perega, siis kas nende ohutus on vähemolulisem?“ küsib Sadam.

Osalejad said katsetada ka simulatsioonimasinat ja omal nahal proovida, kui edukalt sõiduki juhtimisega toime tullakse tegeledes samal ajal telefoniga. „Sealt vist „elusalt“ ei tulnud tagasi mitte keegi ja koolitatavad sai päris eheda kogemuse, kuivõrd palju tähelepanu hajuda võib,“ rääkis Sadam.

Kuulajate tagasisidest koolitusele oli valdavalt positiivne. Näiteks märkis üks koolitusel osalenud mees, et sõidab igapäevaselt Pärnu ja Tallinna vahet ning on saanud kiiruse ületamise eest trahve juba umbes tuhande euro eest, kuid need ei ole seni mõju avaldanud. „Tema peegeldaski, et pigem ootaks rohkem taolisi koolitusi, mis natuke teistmoodi mõtlema paneks,“ tõdes Sadam ning lisas, et see ongi taoliste koolituste peamine eesmärk. „Meie soov on, et inimene mõistaks, mida mitme asjaga tegelemine autojuhtimise ajal kaasa võib tuua ja muuta tema suhtumist sellesse.“