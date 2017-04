Pärnust Suurbritannia parlamenti

“Suur tänu kallile klassijuhatajale Anne-Maarja Tammarule. Tugev põhi inglise keeles oli mulle siia tulles suureks abiks,” ütles Pärnu ühisgümnaasiumi lõpetanud Jaansalu.

29aastane noormees töötas pärast gümnaasiumi Lasertoolis. Sõber leidis Kuldsest Börsist kuulutuse, kus otsiti Londoni ehitustele abitöölisi. Dokumendid saadetud, oli nädala pärast minek.

“Maandusin Londonis 30. oktoobril 2008. Ühtegi tuttavat ees ei olnud, töökoha ja elamise leidis agentuur, mis Kuldse Börsi kaudu töötajaid otsis,” meenutas Jaansalu.

Ükskord visati peaministrit roosiga ja seetõttu pandi igale poole aknad ette. Egerth Jaansalu

Elektrifirmas abitöölisena ametisse asunud, soovitas omanik tal edasi õppida, et elektriala haridus omandada. Kolm aastat Londoni City of Westminster College’is kulgesid raskelt, kuid tulemus oli seda väärt, sest Briti kvalifikatsiooni aktsepteeritakse kogu maailmas.

Londonisse tulles oli tema esimene töökoht Euroopa üks suuremaid haiglaid, Royal London Hospital. Hiljem on ta elektrit paigaldanud 26 miljonit naela maksnud katusekorteris, olümpiaküla meediakeskuses, hotellides.

Elektriku töötasu sõltub kutseoskustasemest, parlamendis on Jaansalu palganumber ligikaudu 45 000 naela aastas (4387 eurot kuus). “Kohe, kui kõrgeima kvalifikatsiooni omandasin, tõusis tunnitasu kuue naela võrra ülespoole, mis oli suur vahe võrreldes eelneva palgatasemega,” märkis noormees.

Praegu üürib Jaansalu kolme eestlasega Canada Wateris maja, aga ta on näinud tunduvalt koledamaid piirkondi. “Kõige hullem koht on Upton Park. Tuled rongijaamast välja ja tekib tunne, nagu oleksid sattunud Indiasse või Pakistani. Paljud kõnnivad paljajalu, osa lutsutab kalapäid, hambad verised,” kõneles ta.

Ometi on paar peatust edasi väga kallis rajoon, kus auto parkimine maksab 23 naela päevas. Üürisumma oleneb naabruskonnast, keskmist on keeruline välja tuua. Tavaline on, et kaheinimesevoodiga tuba renditakse ühele inimesele 150naelase nädalatasu eest.

“Enne olümpiat elasin Stratfordis, kus tollal oli double room’i (kaheinimesevoodiga toa, T. R.) üür nädalas 90 naela nädalas. Aga kuna olümpia ja olümpiaküla asusid väga lähedal, anti kõigile üürnikele kuu aega, et välja kolida,” rääkis Jaansalu.

Inglismaal oli vaja harjuda teistpidise liiklusega. “Üle tee minnes pidin iga kord vaatama tänavasillutisele, sest seal oli kirjas, kas vaadata vasakule või paremale. Ja loomulikult arvutasin algusaastatel iga summa Eesti kroonideks, et saada teada, kui kalli asjaga tegu,” meenutas Jaansalu.

Parlamenti tööle pääsemiseks konkureeris Jaansalu nelja vanema briti härrasmehega. Vestlus kestis pool tundi, välja valiti tema.

“Olin väga meelitatud. Olen enda kohta üsna palju head tagasisidet saanud: kõik on minu töö ja detailidele keskendumisega väga rahule jäänud. Näiteks, kui kontorist tulevad puudulikud joonised, ei lähe ma oma tööga edasi, enne kui kõik on korralikult parandatud,” kõneles Jaansalu.

Eestlase ametinimetus parlamendis on Electrical Design Engineer ehk elektriinsener. Ta teeb igast ruumist analüüsi, keskendudes ainult avariivalgustusele: kas see on olemas, millises seisukorras, kas midagi tuleks välja vahetada, kuidas seda parlamendi tööd segamata teha. Neile ja paljudele muudele küsimustele on vaja enne tööleasumist vastused leida.