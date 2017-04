Galerii ja video: Are alpakad, kes ajasid interneti kihama

Are vallas Niidu külas asub Eesti suurim alpakade kasvatus. Kuna need Lõuna-Ameerika kameliidid pole siin maal ülemäära levinud, siis on Varmison nende kasvatamises üks teadlikumaid Eestis. “Inimesed helistavad mulle ja tunnevad huvi. Nad ei tea sellest loomast mitte midagi,” ütles ta.

Kuna mitmed loomapidajad näitasid soovi alpakade kasvatamiseks, otsustas Varmison hakata koolitusi korraldama. “Sellest ei jõua telefoni teel rääkida, selleks kulub terve päev. Seepärast selline üritus ongi korraldatud,” kommenteeris ta.

Koolituse jaoks lõi naine Facebooki ürituse, kuid see läks sotsiaalmeedias kulutulena levima, kuni osalejaks märkis end ligemale 350 inimest ja huvitunuks üle 900 kasutaja.

Nimelt võisid inimesed üritusest valesti aru saada, arvates, et tegu on perepäevaga. Perenaine pidi korduvalt toonitama, et infopäev on mõeldud tõsistema huviliste koolitamiseks, mitte lihtsalt nunnude loomade imetlemiseks. “Me poleks suutelised sadu inimesi vastu võtma, seega loodan, et laupäev möödub ikkagi rahulikult,” muigas Varmison. "Ehk nii mõnedki "osalesid" pigem nalja pärast," arvas ta.

Teadmiseks neile, kes lootsid ikkagi vahvat perepäeva alpakade keskel, siis farmi saab külastada igal pühapäeval. Muudel aegadel saab külastusi teha kokkuleppel.

Lisaks saab neid imetabaseid loomi ning samuti Kameruni kääbuskitsesid imetleda Pärnu Postimehe galeriist ja videost!