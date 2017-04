Tuhatkond spordisõpra lustivad Häädemeeste luidetel

Joostakse nagu mitmel korral varemgi 8,3kilomeetrisel mitmekesisel maastikul. Esimene kilomeeter joostakse asfaldil, teine–kolmas kilomeeter pinnasel ja pärast seda kulgeb rada metsas.

Distantsi lõpus jäävad rajale Eesti kõrgeimad luited Torni- ja Tõotusemägi, mille kõrgus on vastavalt 38 ja 33,5 meetrit.

“Olen kindel, et metsaalune on kuiv ja rada heas korras, sest on olnud erakordselt lumevaene talv,” ütles ürituse peakorraldaja Vahur Mäe. “Rada ei ole küll kergete killast, kuid pakub põnevust. Kui jõudu õigesti jagada, on see puhas nauding.”

Tänase põhidistantsi võitis Leonid Latsepov ajaga 28 minutit ja 44 sekundit. Võitjast minut ja neli sekundit hiljem jõudis teisena finišisse Pärnumaalane Timmo Jeret ning kolmanda koha sai Franko Reinhold, kes jäi Jeretist omakorda maha viis sekundit.

Täpsemaid tulemusi igas klassis näete siit!

Luitejooksu kavva kuuluvad omanäolised koertekross ja -retk, kuhu oli end eilseks kirja pannud sadakond loomapidajat. Osalejatest pea kolmandik tuleb väljastpoolt Pärnumaad.

“Tegu on populaarse spordisündmusega,” arvas Mäe. “Ilmselt sellepärast, et pikk talv on seljataga. Saab varakevadel kuskil väljas olla ja tekib mõnus fiiling. Enamik Eesti spordiüritusi on seotud mõne asula või keskusega. Luitejooks eristub selles suhtes ülejäänud spordivõistlustest: metsas pannakse püsti küla, märgitakse rajad ja sinna tuleb kokku umbes 1500 inimest. Sellesarnast ei leia kusagilt mujalt. Korraldusse panustab üle 100 vabatahtliku.”

