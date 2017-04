Galerii: Vaistest Tõstamaale ainult 12 kilomeetrit

Ilm on kehv. Kui Pärnus paistis päike, siis siin on taevas juba pilves ja keerutab lumeräbu. Aga sellest ei hooli need, kes tulnud üldrahvalikule üritusele.

Mida ma tean Pärnust 55 kilomeetri kausguele jäävast Vaistest? Seda, et siit jõudis omaaegne kubermangupiir mere äärde ja siin, seistes näoaga Liivi lahe poole, jäi Liivimaa kurakätt ja Eestimaa hüvakätt. Täna, 16. aprillil, ülestõusmispühade esimesel pühal, kõnnin koos paarisaja matkajaga selle piiri sümboolselt maha ja tekib üks ja ainus Eestimaa. Praegu, enne haldusuuenduse kinnistamist, jääb osa veidi üle 30 elanikuga Vaiste külast Tõstamaa ja osa Varbla valda.

Vaiste küla, meie matka alguspunkti, on esmakordselt kirjalikes allikates mainitud 1582. aastal kui Waist ja siin oli mõis. Metsamaterjali väljaveoks ehitati raudtee Vaiste sadamani. Mõisamaad jagati vabadussõjast osavõtnutele ja nii tekkis Vaiste asundus.

Oktoobris 1917 olevat siin madalikule sõitnud Briti allveelaev. Viimane laev lahkus siit septembris 1944, pardal põgenikud ja sihtkohaks Rootsi.

Tähelepanuväärne on Aivar ja Ruth Vene rajatud Taltsi talu ehk Vene impeerium, nagu kohalikud seda nimetavad. Sellest metsakasvatusele ja -majandamisele ning kinnivaraarendusele keskendunud talu valdustest viib läbi Tõstamaa valla poolne Vaiste tee.

Tee lõpus kunagise mõisa asemele on aga kerkinud Õnne ja Jõri Vainukivi rajatud Rannahäärber, mille ajakiri Maakodu nimetas 2015. aasta Eesti kauneimaks maakoduks.