Galerii: Kastna suunas liikujatele anti start

Matkajatele anti täpselt keskpäeval start ja rõõmus inimrodu hakkas astuma Kastna poole. Lapsed on ratastega või matkavad isade kukil, mitmel perel on kaasas ome lemmikloom, koer ja mõni matkaja oli koeragi kirja pannud, nii et neljajalgsel sõbralgi on marsruudi Vaiste rand - Tõstamaa kaart kaelas.