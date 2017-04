Jazzkaar jõuab taas Pärnusse

Kaheksandat korda toimuva ettevõtmise projektijuht Elise Ader selgitas, et projektil on põnevatest esinemispaikade ja artistidega programm, mis Jazzkaare festivali ajal üllatab rahvast väljaspool kontserdisaale, näiteks rongides, linnatänavatel, kaubanduskeskustes, raamatukogudes, kohvikutes. Pealinna tänavatelt jõuavad muusikalised üllatused Tartu, Pärnu, Viljandi linnaruumi, kus 17.–30. aprillini on kavas üle 100 sündmuse koostöös noorte muusikute, kunstnike ja tantsijatega.

Aderi jutu järgi algavad üllatused Pärnus teisipäeva hommikul, kui virgutava muusikalise äratuse saavad Elroni Tallinna-Pärnu rongi džässivagunis sõitjad.

„Lõuna ajal tasub ennast premeerida toekama kõhutäiega, sest söögi kõrvale mängitakse meeleolukat muusikat Teatrikohvikus ja Cafe Pianos,” nimetas Ader. „Samuti viivad meie muusikud jazz'i-noodid kahte Pärnu kooli, kuid millistesse, jääb üllatuseks. Muusikud esinevad sel päeval patsiente tervendavate džässipaladega Pärnu haiglas, toovad linnakodanike argipäeva vaheldust Martensi väljakul ja päevale annab lõppakordi kontsert keskraamatukogus.”

Lähema info ja linnaruumi projekti tutvustuse leiab Jazzkaare kodulehelt.