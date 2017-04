Vandaalitsemise ohvriks langenud rulapark on uuesti avatud

Vändra alevi noorsootöönõuniku Margit Kadaku sõnutsi võis rulapark aja jooksul ise laguneda, kuid kindlasti oli kellegi kuri käsigi mängus. "Rulaparki oli nii lõhutud kui ka põletatud," selgitas Kadak.

Kadaku teatel on Vändra alevivalitsus pidanud kolmel viimasel aastal korraldama rulapargi korrastamise.

Noorsootöönõuniku jutu järgi on rulapark noorte seas populaarne. "Kohe, kui lumi on sulanud, on noored platsis, vahel üritatakse isegi lumega sõita," märkis Kadak.

Rulapargi korrastamine läks maksma 800 eurot.