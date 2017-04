Oma tantsu päev kujunes seeniortantsijate rõõmsaks kohtumiseks

Üks eesmärke on peo kaudu anda väljund seeniortantsijatele. Kuna kahest tantsust üks, mida iga rühm laval esitab, peab olema kas oma juhendaja või kollektiivi välja mõeldud, annab üritus ootuse ja kohustuse loovale tegutsemisele kõigis puntides.

Päeva kontserdiosa pakkus huvitavaid tantsukompositsioone ja üllatuslikke sooritusi. Esitati 38 tantsu.

Peo aukülaliseks oli palutud Eesti rahvatantsu- ja rahvamuusika seltsi esindajana Erika Põlendik, kes on olnud paljude suurte tantsupidude liigijuht ja andis nüüd tagasisidet üles astunud kollektiividele.

Eriliselt kiitis ta väärikate entusiasmi, tahet ja visuaali ning seda, et paljud esinejad kandsid uhkeid rahvarõivaid ja stiliseeritud esinemisriided kanti välja. Hea huumoriga ütles ta lõppu õpetliku lause: "Isegi kui samm peaks segi minema, naeratage!".

Sõbraliku valiku ja kõigi kollektiivide arvamuse alusel selgitati välja meeldejäävaim tants. Kaheksas oma tantsu päeva auhind läks Saaremaale Orissaare tantsurühmale Jaaniroos, kes esitas oma kollektiivi juhi Anne Keerdi loodud "Orissaare polka" ja "Valsikese".

Nagu ikka on iga asja sünniks vaja eelkõige ideed ja seejärel tegusaid kaasteelisi, kellega see kõige paremal viisil ellu kutsuda. Oma tantsu päeva idee algatas 14 aastat tagasi Kädi Pärnoja, kelle ellu on tants kuulunud aastakümneid. Tänini on ta nelja rahvatantsurühma juhendaja ja väärikas eas kollektiiv Värten on seenioride tantsupäeval alati esinenud tema loodud ja seatud tantsudega.

Ligemale 300 tantsijaga peoseltskonda aitasid Pärnojal võõrustada Vändra kultuurimaja toimekad korraldajad Martin Sempelson ja Ats Paberits. Peo lõpul kõneldi tulevikustki: järgmine oma tantsu päev toimub 2019. aasta kevadel oma sünnikodus Vändra kultuurimajas.