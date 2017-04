17 miljoni euro eest saab raudtee kümneks aastaks

Lelle-Pärnu raudtee remondi mõtet on veeretatud aastaid, kuid pikalt seda enam teha ei saa – vaja on otsust, kas raudtee miljonite eest ära remontida või rongiliiklus sulgeda.

Tehnilise järelevalve amet (TJA) on hinnanud, et remontimata raudteel tohib reisirong sõita kõige enam 80 kilomeetrit tunnis kuni 2019. aastani. «Kiirused vähenevad tõenäoliselt alates 2019. aastast, kuna rööpad ja liiprid on amortiseerunud. Selle lõigu tuleviku peab otsustama valitsus – kas ja kui palju sinna investeerida,» ütles TJA avalike suhete peaspetsialist Anu Võlma.

Endine Pärnu linnapea ning reformierakondlasest riigikogu liige Toomas Kivimägi nentis, et kui piirkiirus langetatakse 60 kilomeetrile tunnis, kaotab raudtee mõtte. «Tuleb teha julge otsus, kas sinna investeerida või panna see raudteelõik kinni ja öelda, et selle kaotuse hüvitab Rail Baltic,» ütles riigikogu majanduskomisjoni kuuluv Kivimägi.