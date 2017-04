Mari-Liis Mänd: Lapse häält tuleb kuulata

Tihti jäävad need ohusignaalid aga tähelepanuta või loetakse mööduvateks puberteediea ilminguteks.

Sagenev probleem on lapsevanemate kiire elutempo ja soovimatus või oskamatus oma laste tundeid märgata ja nende muresid-rõõme kuulata. Füüsilisest kohalolust ei piisa, kui tegelikult on mõtted mujal ja laps tajub, et tema hääl ei ole oluline. Neile on oluline tunda, et neid väärtustatakse, mõistetakse ja neist hoolitakse.

Ollakse hõivatud argimurede ja -kohustustega ning lapse tähelepanusoovile võib sellises situatsioonis olla raske reageerida, mistõttu otsustatakse ignoreerida.

Vanematel on keskne roll laste suhtlusoskuse kujundamisel ja seda mõjutab ennekõike lapsevanemate enda eeskuju. Tähelepanelik kuulamine on üks suhtlusoskusi, mis esitab praktikas sageli suuri katsumusi.

Lapse hääle ja tunnete eiramine õpetab aga teda endale hoidma oma tundeid ja mõtteid, mis kuhjudes ohustavad lapse vaimset heaolu. Tähelepanelik aktiivne kuulamine ja lapse tunnete tunnustamine eeldab pingutust ja huvi lapse tegemiste vastu.

Tähtis on näidata üles lugupidamist ja hoolivust, kuna lapsed tajuvad ja hindavad seda, kui nende räägitu vanematele korda läheb. See aitab ühtlasi tugevdada sidet lapse ja vanema vahel.

Laste kuulamine kasvatab neis enesekindlust ja õpetab selget eneseväljendust. Oluline on püüelda aktiivse kohalolu poole, märgata last tema mures ja anda talle ruumi oma mõtete ja tunnete väljendamiseks.

Lapse tunnete ja mõtetega ei pea tingimata nõustuma, oluline on lasta tal nendest rääkida ja koos nende üle arutleda, vältides enda arvamuse pealesurumist ja edasiste sammude dikteerimist.

Sel kevadel käivitas lasteabitelefon sotsiaalkampaania "Soovin, et sa mind kuulad – mul on hääl", mille eesmärk on julgustada lapsi oma häält kasutama ja suunata lapsevanemaid oma lastele rohkem tähelepanu pöörama.

