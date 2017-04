Galerii: Liikluskorralduse muutus Pärnu kesklinnas: muret teevad hooletud autojuhid

Täna hommikupoolikul pööras Ringi tänavale autosid iga minuti–paari tagant.

"Iga teine auto keerab keelumärgi alt sisse," ütles bussijaama juures sõitjaid abistav ja liiklust jälgiv GoBus Pärnu teenindusjuht Marge Tulgiste. "Juhid ei vaata liiklusmärke ja sõidavad harjumusest Ringi tänavale. Minu kõige suurem töö ongi hoida autod Ringi tänavalt eemal."

Bussisõitjad on Tulgiste kinnitusel busside harjumuspäraste väljumiskohtade muutumisega kenasti hakkama saanud. "Hommikul kella seitsme paiku jäi üks inimene küll bussist maha, sest ootas vanas bussijaamas, kuid üldiselt on sõitjad oma bussid Ringi ja Rüütli tänava ajutistest peatustest üles leidnud," seletas ta.

Bussist mahajäänu võttis takso ja sõitis Tallinna maanteele linnapiirile, kust lootis hääletades edasi reisida.

Tulgiste sõnade järgi on uut liikluskorraldust tulnud täna uudistama needki, kel kohe sõiduvahendisse istumise plaani pole, uurides peatuste kohta edaspidiseks. "Kuna süsteem on muutunud, käivad inimesed uudistamas, kuidas asi toimib," rääkis teenindusjuht.

Pärnu ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk kõneles, et täna hommikul oli mõni auto parkinud vana kombe kohaselt Ringi tänavale, kuid juhtidele sai öeldud, et seal parkida ei tohi, ja nad sõitsid kaugemale. "TREV-2 töölised peaks paigaldama sinna liiklusmärke juurde, et muutunud liikluskorrale veel rohkem tähelepanu juhtida," lausus ta.

Kärpuk lisas, et Cargobusi klientidele on sissesõit Ringi tänavale lubatud. Küsimust, kuidas lahendada saadetise kättesaamise või äraandmise ajaks peatumine, Kärpuki jutu järgi praegu lahendatakse.

Tulgiste soovitas väikepakkide saatjatel auto natuke kaugemale jätta ja Cargobusi ajutisse konteinerterminali veidi jalutada.

Hommikul otsis paar inimest Pikal tänaval bussijaama juurest teatri poole kolinud linnabussipeatust, mille kohta võis leida infot vana ootekoja ja postide külge kinnitatud siltidelt. "Linnabusside uus peatus on küllalt hästi viidatud," leidis Kärpuk.

Homme peaks kolinud peatusse toodama killustikku, et haljasala porise ilmaga mülkaks ei muutuks.

Maa- ja kaugliinide bussid, mida hommikuse tipptunni ajal 7–9 ja õhtul 16–18 vahel väljub korraga kuni kümmekond, on Kärpuki andmeil uutesse peatustesse ära mahtunud. Ühistranspordikeskuse juhataja sõnutsi peavad bussijuhid harjuma sõitma esimesele peatumiskohale, et teisedki inimesi peale võtvad bussid ära mahuksid. "Need on pisiasjad, millega harjumine võtab päeva–paar," ütles Kärpuk.

Bussijaama WC töötab praeguses asukohas veel paar nädalat. Kui ehitus lahti läheb, paigaldatakse ajutised tualetid Ringi tänavale bussijaamahoone kõrvale.