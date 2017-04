Rääma linnaosas elav Maie Kapak ja tema tütar Airi Kasemägi on nördinud, sest naaber paigaldas nende kõrvalhoone akna ette korvpallilaua.

Aastaid tagasi alguse saanud naabrite tüli päädis sellega, et üks üleaedsetest püstitas korvpallilaua teise akna ette, varjates sellega vaate täielikult. “Ma ei teagi, kas see on andekuse tipptase või kiuslikkus,” kurdab naaber, kelle aknasse enam valgus ei paista.