Õuesõppepäev Raeküla kooli moodi

Ilmataadil oli plaan lapsi tüssata, kuid need ei lasknud tal toredat õuesõppepäeva rikkuda. Soojad riided selga ja nii koolipäev õues algaski. Raeküla kooli kolmandate klasside lapsed olid valinud endale meelepärased õppeprogrammid. Lapsed said uurida vee-elustikku, õppida tundma lindude kevadrände saladusi ja praktilisi näpunäiteid matkale minekuks.

Veeelustiku uurijad õngitsesid kahvaga tiigist ja jõest neid, kes parasjagu püünisesse jäid. Kui saak käes, mindi seda lähemalt uurima. Eriti põnev oli binokulaari abil neid elanikke lähemalt silmitseda, nii mõnigi neist tundus lastele koleda või hirmuäratavana. Lähemalt tehti tutvust sõudikute, ujurite, kirpvähkide ja liuskuritega. Isegi paar tigu õnnestus kinni nabida. Lapsed said teada, kes on kes, kus nad elavad ja mida söövad. Põnevust tekitas konnakudu ja puude ladvus kõlkuv kotike, mis osutus kukkurtihase pesaks. Veeasukad uuritud, toimetati nad koju tagasi.

Linnu-uurijad käisid uudistmas, millised rändlinnud on tulnud Matsallu tiibu puhkama, millised on jõudnud tagasi kodumaale. Laste tähelepanu pälvis kohalik valge-toonekure paar, kes oli oma koduks valinud mõisapargi.

Matkasellidele jagati aga tarkusi sellest, mida pista matkakotti, kuidas jätta maha märke, et teekonnal mitte eksida. Oluline oli seegi, et kui matkarajal kohatakse koduloomi, kuidas siis toimida, et sellistest kohtumisest kellelegi kahju ei sünniks. Teavet jagati ka sellest, kuidas loodust puhtana hoida, et kõik matkanautlejad saaksid ilusaid looduselamusi.

Õppepäeva võttis kokku grupitöö. Koolipäeva lõpus olid lapsed õhevil. Õuesõpe on alati lapsi motiveerinud, saamaks enamat teada.