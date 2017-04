"Viis kilomeetrit veel ja minu jooks on läbi! 13 kuud treeninguid, tagasilükatud tööpakkumised ja peod, vahele jäänud puhkused on saanud lõpu. Nutt oli kurgus ja silme eest jooksid läbi need üheksa päeva kõrbes," kommenteeris Ingrid Morrison, kes selleks ajaks oli kõrbes läbinud ligikaudu 250 kilomeetrit ja kelle ees terendas finišijoon.