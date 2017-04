"Võrguplatsid korda" taotlusi saab esitada esmaspäevani

Projekti kuue tegutsemisaastaga on Eesti eri paikadesse kerkinud 60 võrkpalliväljakut, kus nüüd on võimalik ilusatel suveõhtutel ja mõnusas seltskonnas ennast sportlikult proovile panna. "Vaadates eestlaste aina suurenevat rahvaspordilembust, olen veendunud, et külasid ja kogukondi, kes sooviksid sellesse nimekirja lisanduda, leidub küll ja veel. "Võrguplatsid korda" on selleks suurepärane ja väga mugav võimalus," rääkis projektijuht Urmas Piik.

Teist aastat teeb rahvaspordi propageerimisel Eesti võrkpalliliiduga koostööd Oma Ehitaja AS. "Võrguplatsid korda" on ennast eelmiste aastate jooksul õigustanud ja oma järjepidevuse pärast on projekt olnud meile algusest peale sümpaatne. Möödunud aastal ise kaasa lüües saime sellele veel kinnitust," lausus Oma Ehitaja juhatuse esimees Kaido Fridolin. "Kuna oleme ehitusettevõte, mis arendab elukondlikku kinnisvara, sobib selle projekti toetamine hästi meie profiili ja teenustega. Peale selle oleme alati pidanud oluliseks inimeste tervise eest hoolitsemist," täpsustas ta.

Žürii valib konkursile taotluste hulgast 27. aprilliks kuus silmapaistvamat paika, kuhu eeloleval suvel rajatakse võrkpalliväljak vajaliku inventariga. Eesti Olümpiakomitee annab väljaku esindajale palli.

Žürii selekteerib veel kümme taotlust, mis pannakse 27. aprillil rahvahääletuseks Postimees.ee veebilehele. Seal selgub neli rahva lemmikut, kuhu samuti uus plats kerkib. Kandidaatidega saavad võrkpallisõbrad tutvuda ja oma lemmiku poolt hääletada 4. maini.

Žüriisse kuuluvad Eesti võrkpalliliidu president Hanno Pevkur ja peasekretär Helen Veermäe, Oma Ehitaja juhatuse esimees Kaido Fridolin, rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal ja Eestit Pekingi olümpiamängudel esindanud rannavõrkpallur Rivo Vesik.

Konkursi taotlusvormi ja täpsemad osalustingimused leiab aadressilt Vorguplatsidkorda.volley.ee.