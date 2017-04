Noortelt võib tihti kuulda, et nad ei tea, mida pärast keskkooli teha või kelleks saada. Miks? Kas selles võib süüdi olla haridussüsteem? Eesti riik on kehtestanud kindlad ained, mida 12 aasta jooksul minimaalses mahus omandada tuleb, kuid neid aineid on tohutult palju ja see tekitabki segadust. Mis oleks, kui õpilased saaksid juba esimeses klassis valida, mida nad õppida tahavad?