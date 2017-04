Pärnu linn soovis maist kohustuslikuks teha toidujäätmete eraldi kogumise, nagu see on juba mitmel pool Eestis. Nüüdseks on selge, et uuel moel prügikorraldus ja sellest tulenevalt köögis kartulikoorte eraldi kogumise nõue lükkub edasi. Määramata ajaks.