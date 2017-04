Äärmiselt põnev koolipäev Pärnu Raeküla koolis

Tänavused ja tulevased minifirmade liikmed said osaleda SPARKi ettevõtlusküla rollimängus. Uskumatu, kui vahvalt võib praktika käigus näidata õpilastele tegelikkust!

Bussitäis õpilasi jagati seitsme firma vahel: pank, töökoda, meediakeskus, linnavalitsus, kaubamaja, ilusalong ja meditsiinikeskus. Kõik need ettevõtted pidid end ise majandama. Kasutada oli nii mänguraha kui ülekannete tegemise võimalus (tahvelarvutitega). Proovida sai ostu, müüki, maksude tasumist, tegevuslubade soetamist, töötasu saamist, investeerimist. Kahetunnise simulatsiooni käigus majandati ettevõtteid "kolm kuud".

Juhendajad jagasid teadmisi, millele järgnesid harjutused. Kaasas olid õpetajad Anu Helemäe, Vaike Somelar ja Kristi Suppi, kes said "tagastamatut laenu", et samuti osta ja sellega turgu elavdada.

Osalejate arvamus:

Laurile meeldis mängu puhul see, et kõik ametid olid nagu päris ja et seal sai end tunda töötajana.

Martinile meeldis, et iga ülesanne oli praktiline.

Kevin õppis enda sõnutsi ülekandeid tegema.

Kõik õpilased jagasid tagasisidet ülivõrdes: saadi kogemusi, oli lõbus, koguti palju teadmisi, juhendajad olid sõbralikud, tunti end liidrina ja anti võimalus asjade üle juurelda, õpiti rahaga ümber käima.

Kõik arvasid, et kaks tundi oli liiga lühike aeg, ja soovinuks pikemalt tegutseda.

Päeva teine pool möödus Makerlabi töökojas, kus õpilased said valmistada kõlari, mille abil kuulata näiteks telefonist tulevat muusikat kõvemini. Enamikule õpilastest meeldis kõlarit meisterdada.