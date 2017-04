Heli Künnapas: Kas emaks saab sünnitades või abielludes?

"Seitsmestes uudistes" märgiti, et selle nõude vastu on feministid üles tõusnud. Mina küll ennast feministiks ei nimeta, kuid nõustun, et see tingimus on jabur. Pean end naiseks, kes usub, et naised alahindavad ennast tihtilugu ja seda tuleb parandada.

Liisa Oviir selgitas, et algul oligi aasta ema tiitli väljaandmise eesmärk hoopis abielu kaitsta.

Kui aasta ema tiitel väärtustab abielu, siis miks mitte nimetadagi see aasta abielu tiitliks. Sel juhul peaks aga hindama ka meest ja tema panust pereellu.

Abielu on minu suhe mu abikaasaga ega näita kuidagi seda, milline ema ma olen!

Kui tiitlit nimetatakse aasta ema omaks, tundub mulle väga loogiline hinnata naise hakkamasaamist emana. See kaasab muidugi naise tegemisi kõigis eluvaldkondades: selleks, et hea ema olla, peavad muudki elu osad paigas olema ja jooksma.

Ilmselt on raske olla hea ema, kui sa ennast ei hari, kui su lastel pole süüa, riideid, kodu. See kõik tuleneb naisest, seda saab tema teha ja mõjutada.

Aasta ema tiitli abieluga sidumine saadab naistele sõnumi, et emana on olulisim hoida abielu. Kuidas me saame samal ajal julgustada vägivaldses suhtes naisi oma mehe juurest põgenema? Kuidas julgustame naisi lahkuma mehe juurest, kes kasutab laste suhtes vägivalda? Kuidas räägime naistele, et ei pea kannatama alkohoolikuks muutunud meest?

Kuidas me seda kõike teeme, kui pidupäeval näitame, et enda terviklikkuse, kodu ja laste kaitsmise ja hoidmise asemel on olulisem olla abielus?

See ei ole õige!

Et keegi valesti aru ei saaks: ma ei propageeri lahutamist! Minu sõnum on, et emana on mu esmane ülesanne pakkuda lastele armastust, turvalisust ja eeldusi arenguks. Abielu ei ole selle eeldus, aga ei tohi ka seda takistada. Abielu on minu suhe mu abikaasaga ega näita kuidagi seda, milline ema ma olen! Tore on, kui suudame koos abikaasaga lastele luua armastava ja hooliva kodu, aga kui see nii ei oleks, vastutab lapsevanem esmalt ikka laste eest, kelle ta on siia ilma toonud.

Emaks saadakse sünnitades või lapse eest muul moel vastutust võttes, mitte abielludes!

Artikkel ilmus täismahus Heli Künnapase blogis "Minu ilus elu maal".