Fotod ja video: K-komandoga lasketiirus

Kiiskavkarge kevadhommik Pärnu külje all Paikuse politseikoolis. Lasketiiru on kogunenud kaks instruktorit ja 12 K-komando liiget. Näomaskides mehed kannavad vormi, mis meenutab midagi jahimehe ja kaitseväelase rõivastuse vahepealset, ja kui neil poleks õlal politsei vappi, võiks vabalt arvata, et tegemist on «roheliste mehikeste» või «viisakate inimestega».

See hõbedase lõviga vapp on ka ainus, mis välisel vaatlusel seob K-komandot politseiga. Kõik muu alates sõidukitest ja relvastusest on erinev. Isegi nimesilt on neil selja taga ning ilusa poisslapse nime asemel seisab seal kuld- või hõbeniidiga tikitult näiteks 64, 62 või 57.

Pauku ei tohi karta! Vastasel juhul hakkad alateadlikult kompenseerima relva liikumist tagasilöögi ajal ja siis enam pihta ei saa. / Toni Läänsalu

Esimene põhjus, miks härrased tiiru on tulnud, on lihtne. Aastas korra või kaks võtab K-komando oma ridadesse värskeid liikmeid ja neid – enamasti patrullpolitseinike seast pärit noori – tuleb neljakuise katseaja jooksul testida ja meeskonda sulandada. Teine põhjus on proosalisem: et drillida-drillida-drillida, nagu klassikud on öelnud. Ja seda drillimist on kõvasti!

Esimene harjutus on tegelikult soojendus: mehed võtavad ritta, jalad õlgade laiuselt, ja justkui relvale veidi järele nõjatudes annavad 30 meetri kaugusel oleva sihtmärgi pihta tuld. Kuus SigSauer P226 pauguvad, kuus ootavad oma järge.

SigSauer P226: 964 grammi, 9x19 mm padrun, 20 padrunit salves, disainitud aastal 1980, lisadena küljes punatäppsihik ja taskulamp. / Toni Läänsalu

Kui kõigile on meelde tulnud, millisest relva otsast kuulid välja tulevad, asutakse salve vahetamist treenima. Et selle käigus loobitakse neid hulga kaupa ja suurel kiirusel vastu maad, kortsutan tehnikasõbrana sisemiselt kulmu, ent samas mõistan, et nn pärisolukorras loeb ainult kiirus. Minu üllatuseks tekib kogu hommikupooliku jooksul vaid mõni üksik tõrge ja siis soovitatakse survepesuri asemel hoopis rohkem relvaõli.

Auklikud seinad

Relv, mis tundidepikkuse paugutamise probleemideta välja kannab, on Šveitsi päritolu SigSauer, mille mudelit P226 kasutavad ka näiteks USA merejalaväelased. Eksklusiivse klubi liikmeks saamiseks tuleb tavakodanikul osta ligi 1500-eurone pilet ja lisada sinna veel lasersihiku ja taskulambi raha.

Tasakaaluharjutus prussil. Taamal paistvad punased metallmärklauad värvusid päeva lõpuks tinahalliks. / Toni Läänsalu

Nii juhtubki, et töövahendi asemel hakkavad vaikselt väsima baaskoolitust saavad noored, täpsemalt nende seljad. Aga eks katsuge ise hoida mitu tundi sihtmärki kirbul tagasilööki kompenseerivas, veidi küürakas asendis, et harjutada käskluse peale tõrke eemaldamist ja laskmist. Ja seejärel tulistada ohtralt ümberkukkumisvõimalusi pakkuvatel prussidel kõndides ja vetruval autorehvil tasakaalu hoides. Ja seda kõike stabiilsuse huvides põlvedest veidi järele andes.

Pärast tasakaaluharjutusi tuuakse välja auklikud seinad. Igal augul on oma number ja kui kõlab «10!», siis tuleb püstoli raud toppida läbi eriti kitsa pilu, ise peaaegu pea alaspidi olles. Seejärel tulevad aga üsna kiire tempoga «7!», «4!», «9!»…