Sibyl Vane avaldas uue albumi

Esitlustuur, mille raames bänd väisab sellel kevadsuvel Eestit, Lätit ja Leedut, algab järgmisel nädalal.

Äsja avaldatud album jõuab kuulajateni nii vinüülil, CDna kui ka digitaalselt. Kümne looga album ilmus Läti plaadifirma I Love You Recordsis, mis avaldas viie aasta eest Sibyl Vane’i debüütalbumi "Love, Holy Water & TV". Esitluskontserdid Eestis toimuvad mais Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Rakveres. Albumi ilmumise puhul avaldas bänd oma veebikanalites videosingli loole "No 44". Muusikavideo autorid on Barbara Lehtna ja Henri Holland.

"Täna on väga õnnelik päev ja me oleme õnnelikud, et album, mille valmimise kohta on meilt nii palju küsitud, jõuab viimaks kuulajateni," ütles bändi laulev kitarrist Helena Randlaht.

I Love You Recordsi juhi Bruno Roze sõnutsi on Sibyl Vane’i vast avaldatud album ootamist väärt.

"Sibyl Vane’i teise albumi teekond kuulajateni on olnud pikk ja selle viie aasta jooksul võinuks ilmuda üle ühe albumi. Oleme õnnelikud, et pärast seda käänulist teekonda on need kümme hoolikalt valitud lugu jõudnud kuulajateni. Kui teil on võimalus, soovitame kindlasti minna vaatama nende kontserti, sest iga sent ja minut, mis te sellele kulutate, on seda väärt," ütles Roze.

Albumi esitlustuur saab alguse neljapäeval Riias, Pärnus astub Sibyl Vane lavale 13. mail kultuuriklubis Tempel.