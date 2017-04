Konnatalgute kaart näitab, kus Pärnumaal on täheldatud kahepaiksete rännet üle sõidutee

Kübarsepa sõnutsi pole Pärnumaalt teateid, et oleks suuri konflikte teed ületavate konnade ja sõidukite vahel. Võrdväärselt konnarohket teelõiku nagu Viljandi ja Tartu vahel Pärnumaal ei leidu. Jõgede-järvede läheduses on konnade ja sõidukite kokkupõrke oht olemas, aga ilmselt ei jää Pärnumaal teed konnade liikumistrajektooridele.

Vabatahtlikud on märkinud Konnad teel (t) veebilehele konnade rändekohad. Pärnumaal on ära märgitud Audru ja Jõõpre kandis, Kilingi-Nõmme ja Tali lähisel ja Vändra juures. Punaseid täppe, mis tähistavad kahepaiksete rändekohta üle sõidutee, on kaardil veelgi. Täpsemalt saab andmeid vaadate http://konnad.elfond.ee/tulemused.

Punasega on märgitud kohad, kus on märgatud konnade rännet üle sõidutee. / Kuvatõmmis

Konnad ja muud kahepaiksed talvituvad veekogudes või maasse kaevunult. Kui saabub kevad, siis konnad ärkavad ja neil tekib vastupandamatu soov suunduda veekogudesse, kus nad on harjunud paljunema. Nii on nad enda sigimispaikadesse rännanud juba ammu enne seda, kui inimesed rajasid maanteed.

ELF koos partneritega korraldab 2012. aastast konnade abistamise aktsiooni "Konnad teel(t)". Kõikjal Eestis päästetakse vabatahtlike abiga kevadise massirände ajal konnatalgute käigus kevadeti maanteedel kahepaikseid.