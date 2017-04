Vanas töökojas seab end sisse Ciderhouse

Vanasse põllumasinate varjualusesse ehitatud siidrivabriku omanik Alvar Roosimaa alustas tootmishoone kõrval asuva töökoja ümberehitust talvel.

Üsna halvas seisus olnud ehitis on nüüd korralikult soojustatud ja seal on kõik mugavused soojast veest wifini. Ligemale 700ruutmeetrises hoones kohandati külaliste vastuvõtuks 250 ruutmeetrile mahtuvad saal ja esitlusruum. Maja ülejäänud ossa on tulevikus kavas ehitada ladu ja kontor.

Vana maja interjöör jäeti osaliselt alles ja seintel võib näha eri aastakümnetest värvikihte.

“Kõik küprokiga üle lüüa saab alati, kui praegune kujundus ei meeldi, aga selliseid seinu, mida kümned aastad on kujundanud ja kolhoosnikud kunagi ammu värvinud, ei saa isegi raha eest,” põhjendas Roosimaa hoone ajaloolise välimuse säilitamise otsust.

Ciderhouse’i eesmärk on näidata, mida vabrikus valmistatakse, ja korraldada degusteerimisega seotud üritusi. Praegu näiteks saab Jaanihansolt tellida “Ehtsa eesti siidri” ja “Õunast kalvadoseni” tuure. Siidritehases on korraldatud sünnipäevi, õhtusööke, degusteerimisi ja firmaüritusi.

“Külalistel peab olema võimalus minna sooja ruumi, sest Eesti kliima on selline, nagu ta on,” nentis Roosimaa oma kogemuste põhjal.

Suuremate sündmuste puhul teeb Jaanihanso pererahvas koostööd restoranide ja peoteenindusfirmadega. “Me ei ole kööki välja ehitanud, sest meil on hoopis teine ampluaa, aga mõni väga hea kokk võiks küll siin näiteks hooajalist restorani pidada,” avaldas siidritehase peremees.

Kevadpühal, 1. mail saab Jaanihansol uudistada siidritootmise töökoda ja jalutada õunaaias, kus loodetavasti peagi hakkab õitsema umbes 4000 õunapuud. Peremehe sõnutsi õnnestub võib-olla valmis saada uus siidrisortki, mida külalistele maitsta pakkuda.

Siidrivabrik toodab õunamahla, siidrit ja veini. Aastas valmib keskmiselt 100 000 pudelit kümmet jooki.