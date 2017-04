Piltuudis: kolm nädalat kestev eksamiperiood sai stardipaugu

Pärnumaal on eesti keele eksamile end registreerinud 549 eksaminanti: Pärnu linnas 443 ja maakonnas 106.

Eesti keele riigieksam on kaheosaline ja sellega mõõdetakse lugemis- ja kirjutamisoskust. Eksamitööst on neli varianti, millest õpilane valib ühe. Lugemisosa ülesanded tuginevad tekstidele, mis esindavad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust. Kirjutamisosas tuleb eksaminandil luua 400sõnaline arutlev kirjand ja see pealkirjastada. Eksam algas kell 10 ja lõpeb kell 16.

Pärnu ühisgümnaasiumis kirjutab täna eesti keele eksamit 137 õpilast. / Raido Keskküla

Eesti keele eksamile on kogu riigis registreerunud 6842 gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse eksaminandi.

Eksamisessioon jätkub kolmapäeval eesti keele kui teise keele eksamiga. Inglise keele riigieksam toimub 2. mail ja periood lõpeb 12. mail matemaatikaeksamiga.

Eksamite tulemused avalikustatakse 19. juuniks infosüsteemis EIS ja riigiportaalis eesti.ee.

Riigieksameid korraldab sihtasutus Innove.