Naistel seisab ees ülitähtis mäng

Laupäevases mängus said kübaratriki kirja Kaire Palmaru, Merily Toom ja Kristina Bannikova. Kaks korda skooris Anastassia Morkovkina ja korra said jala valgeks Ulrika Tülp, Berle Brant ja Anastasija-Grazyna Shcherbachenia.

Kui meistrivõistlustel mängitud kolm vooru, jätkavad täiseduga Flora, PJK ja Tallinna Levadia.

Homsest karikamängust ootab PJK peatreener Jüri Saar finaalimaigulist kohtumist.

"Arvan, et favoriiti ei ole ja oodata on kõva mängu, milles saab määravaks, kes kontrollib keskvälja ja realiseerib oma võimalusi paremini," arutles Saar.

Kuigi karikamäng võib minna lisaajale ja võitja selgitamiseks võib vaja minna penalteidki, möönis Saar, et eraldi 11 meetri karistuslöökide löömist naiskond harjutanud ei ole.

"Meil on kahjuks probleeme vigastustega," nentis Saar. "Laupäevasest mängust jäi eri põhjustel kõrvale viis põhikoosseisu mängijat. Floral selliseid probleeme olla ei tohiks. Samal ajal on meil pikk pink ja usun oma mängijatesse. Kaotama me loomulikult ei lähe."

PJK ja Flora naiskond jooksevad Mai kunstmuruväljakule teisipäeval kell 19.30.