Pärnu suurim eraettevõte Wendre tahab Rääma tööstuspargis asuvat tootmishoonet 13 000 ruutmeetri võrra laiendada. Aktsiaseltsi tegevjuhi Vahur Roosaare sõnutsi tähendab see umbkaudu 10–15 miljoni eurost investeeringut. "See hinnang on muidugi väga esialgne," kostis ta.