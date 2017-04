Piltuudis: varahommikune purjutaja lõhkus Georgi söökla akna

Feofanovi sõnutsi pildistas ta rahvasuus Bermuda kolmnurgana tuntud Rüütli ja Hommiku tänava ristmikul asuva söögikoha akent pühapäeva hommikul kella kuue paiku.

Külalistemaja juhile teevad nädalavahetuseti Pärnu südalinna peokohtades purjutavad inimesed meelehärmi. Märtsis esitas mees Pärnu linnavalitsusele taotluse lõpetada nädalavahetuseti kesklinnas peod hiljemalt kahest öösel.

Raad on kaebajale vastanud, et nad teevad probleemi leevendamiseks politsei ja meelelahutusettevõtetega tihedat koostööd. Linnavalitsus on rõhutanud, et tänu sellele on korrarikkumiste arv Pärnu kesklinnas aasta-aastalt vähenenud.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Maria Gonjaki teatel laekus politseile lõhutud akna kohta teade 23. aprilli kell 5.29.

Juhtunu suhtes on alustatud väärteomenetlust niisuguse paragrahvi alusel, mis käsitleb varavastast süütegu väheväärtusliku asja vastu. "Kuna juhtum on veel värske, on tõendite uurimine veel algusjärgus," täpsustas Gonjak.