KOKOKO toimub uues formaadis

Selleaastase konverentsi teeb eriliseks X, mis sümboliseerib uut konverentsi formaati. Nimelt on inspiratsiooni saadud populaarselt TED-formaadilt, mille tunnuslause on „Ideed, mis väärivad jagamist“.

Esimene esineja on Tallinna ülikooli professor Marge Unt, kes kõneleb noorte täiskasvanuks saamisest eri maades, täpsemalt sellest, kuidas haridussüsteem ja tööturg mõjutab noorte valikuid ja eluteid.

Ettekandega “Rööptegutsemine õppetöös – võimatu vältimatus", esineb Maria Murumaa-Mengel, kes on Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalmeedia lektor. Tema peamised uurijahuvid on seotud inimeste internetikasutusega, eriti sotsiaalmeedia kommunikatsiooni mõtestamisega.

Koolis töötavate praktikutena astuvad konverentsil üles Eesti uusima kooli, Emili kooli direktor Indrek Lillemägi, kes oma ettekandega "Kas inimene on robotist targem ehk mõtteid hariduse tulevikust" räägib haridusuuendustest ja kiiresti muutuvast maailmast. Mari-Liis Nummert on Sillaotsa kooli ühiskonnaõpetuse õpetaja ja Tartu ülikooli eetikakeskuse projektijuht, kes usub, et õpilased oskavad ise kõige paremini öelda ja õpetada seda, milliseks neid kasvatama peaks. Oma ettekandes otsib ta vastust küsimusele, milline inimene kasvab Eesti koolis praegu.

Koidula kooli õpilased on konverentsiks ette valmistanud väärtuskasvatusteemalise lühinäidendi “Vabadus valida?!” ja kooli väitlejad modereerivad konverentsi.