Kirjastus Post Factum on üllitanud Kaja Kunnase ja Marjo Näkki kogumiku "Ülelahe suhteraamat. Uue ohu aastad". Mõlemad on tuntud ajakirjanikud, kes aastaid on edastanud siitpoolt uudiseid teisele poole Soome lahte.