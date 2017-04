Heategevuslik teatejooks ootab rekordarvu osalejaid

Teatejooksu üks eestvedajatest Erik Pallase ütles, et kõik lapsed ja noored on oodatud registreeruma hiljemalt teisipäeval, 2. mail. "Kutsume osalema noori, kellele meeldib liikuda ja kes soovivad anda oma panuse heategevusse. Kuna praegu on mitmes koolis vaheaeg, oleme pikendanud tähtaega, et kõik soovijad saaksid võistkonnad kokku," rääkis Pallase.

Senine osalejate rekord pärineb eelmisest aastast, kui jooksul osales üle 9500 lapse.

Teatejooks on Eesti suurim laste ja noorte spordiüritus ning ühtlasi ulatuslikem ettevõtmine, millesse lapsed ise heategevuse nimel panustavad. Eesmärk on võimaldada noortel tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest, andes samal ajal moraalse panuse õnnetu juhuse või haiguse tõttu liikumisvõime kaotanud eakaaslaste raviks. Tänavu on fookuses kaheksa-aastase Aleksei ja 17aastase Matsi ravi toetamine.

Teatejooks toimub samal ajal 25 paigas. Esimest korda jooksevad lapsed Muhus, Peetris, Tõrvas ja Viimsis ja juba mitmendat aastat Elvas, Haapsalus, Jõgeval, Keilas, Kohtla-Järvel, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Otepääl, Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Raplas, Sillamäel, Tallinnas, Tartus, Toilas, Valgas, Viljandis ja Võrus.

Liikumisvõime kaotanud laste ravi Haapsalu neuroloogilises rehabilitatsioonikeskuses saab toetada, helistades aasta läbi avatud heategevusnumbril 900 7777 (kõne hind on seitse eurot).