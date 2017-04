Riigikohtu esimees algatas Poki asjus menetluse

Pikamäe hinnangul ei ole kohtunik Pokk eilses Postimehes ja Pärnu Postimehes nimetatud viisil käitunud kohtunikuametile väärikalt. "Kohtunikul nagu igal teisel Eesti kodanikul on kahtlemata õigus kohtulikule kaitsele ja kui on tekkinud kahtlusi süüteo toimepanekus, peab kohtulik arutamine andma selguse, kas tegu toimus ja on sellisel kujul tõendatud või mitte," avaldas Pikamäe. Ta lisas, et kohtunikule on seatud kõrged kõlbelised ootused, mistõttu ei ole aktsepteeritav käitumine, mis võib takistada kohtumenetlust. "Kohtunik on õigusvaldkonna professionaal ning peab toetama õiglast ja sujuvat õigusemõistmist ka menetlusosalise rollis."