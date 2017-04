Video: Laine Mägi tantsukool teeb hooandjate abiga maja korda

Ehkki projekti lõpuni on viis päeva, on 134 hooandjat toetanud tantsukooli 4171 euroga. Seda on protsendi võrra rohkem, kui kool eesmärgiks seadis.

Laine Mägi tantsukool tegutseb Pärnus Pühavaimu 26, 1873. aastal ehitatud puumajas.

Plaani järgi alustatakse renoveerimistöödega 2. juunil, tööde lõpp on kavandatud augustisse.

Vaadake meeleolukat videot tantsukooli üleskutsest, kus koos õpilastega astuvad üles kooli asutaja-juhataja Laine Mägi ja näitleja Ago Anderson.