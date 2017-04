Pärnu sportlane pälvis stipendiumi

Noorte sportlaste stipendiumile kandideeris 70 sportlast 33 alalt. Toetuse teenis 11 noorsportlast.

Stipendiumi antakse välja teist aastat ja selle eesmärk on toetada noorte lootustandvate talentide ettevalmistust ja osalemist rahvusvahelistel võistlustel.

"Valituks osutunud sportlastel on kõigil potentsiaali lüüa läbi tipptasemel ja saavutada kõrgeid kohti tiitlivõistlustel. Nad on paistnud silma pühendumise ja selgete eesmärkidega. Soovime anda oma panuse, et noorsportlasel oleks valitud teed jätkata muretum," ütles hindamiskomisjoni juht Erko Makienko.

Hindamiskomisjoni töös osalesid olümpiavõitja Gerd Kanter, Eesti Olümpiakomitee esindajad Martti Raju ja Aivo Normak, spordieksperdid Ivar Jurtšenko ja Maarja Värv, ERGO esindajad Alo Alunurm ja Erko Makienko.