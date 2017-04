Aloha tutvustab tudengitele surfiturismi

Kaheksa aastat rannas tegutsenud Aloha korraldab tudengitele loengu ja õppepäeva. Surfiklubi juhi Toomas Jürjo sõnutsi on Pärnu eelkõige tuntud kui spaalinn, kuid klubi soovib tulevastele turismiarendajatele avada surfiturismi maailmagi, näidates, et tegemist on eraldi suunaga sihtkoha turunduses, mis võimaldab linna tuua spaaklientidest erinevat seltskonda.

"Surfiturism on maailma mõistes täiesti iseseisev turismiliik ja Pärnul on selles suhtes palju kasutamata potentsiaali. Suvi linnas pakub rohkem aktiivseid võimalusi, kui paljud külastajad teavad, peale selle saab hooaega pikendada tuulte arvelt. Nimelt puhuvad surfituuled just aprillis-mais ja septembris-oktoobris, kui hotellidel ja restoranidel on võimekus veesportlasi vastu võtta," selgitas Jürjo.

Kolledži turismiosakonna juhataja Heli Müristaja jutu kohaselt on koostööprojekt Aloha surfiklubiga tudengitele esmakordne võimalus teha tutvust surfiturismiga. "Kursusel osaleb 28 tudengit, kes on valinud enda spetsialiseerumise suunaks sihtkoha arenduse. Projekti eesmärk on õppida Pärnut kui seiklusturismi sihtkohta analüüsima lähtuvalt sihtrühmast ja pakkuda tootearenduse ja turunduse lahendusi," rääkis Müristaja.

Tudengid saavad surfiklubi teenuseid proovida. "Soovime tudengitele näidata, et surfiturist ei pea olema vaid lainetes kogenud ja koolitatud surfar. Meie kõige populaarsem teenus on hoopis aerusurfi laudade, skimboard`i laudade ja kajakite rent, mille kasutamise saab lihtsa õpetuse järel selgeks igaüks," kõneles Jürjo.

Kursuse raames annavad Aloha kõrval oma tööst ülevaate muudki Pärnu turismi arendavad organisatsioonid ja tudengid läbivad külalisprofessori Isabelle Frochot' loengu elamusturismi teemal. Kursus lõpeb juuni alguses, kui tudengid esitlevad rühmatööna koostatud ideid Pärnu kui sihtkoha arenduse ja turunduse kohta.